III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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В Приморье муниципальные депутаты предлагают субсидировать затраты на маркировку «молочки»

В адрес бизнес-омбудсмена Приморского края Марины Шемилиной поступил запрос от комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края о рассмотрении обращения Думы Спасского муниципального района.

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