Экс-советник Меркель Вад: Индия могла бы стать посредником по Украине

Индия могла бы сыграть возможную роль посредника в разрешении вооруженного конфликта на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад на просьбу прокомментировать визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев.