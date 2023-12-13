ЦИК предложил скрыть перечень избирательных участков в ряде регионов

Центральная избирательная комиссия выступила с предложением, по которому перечень избирательных участков, а также сведения о сотрудниках избирательных комиссий необходимо скрыть в новых регионах Российской Федерации, заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.
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