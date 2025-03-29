Вильфанд: летняя погода прогнозируется на юге России

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Температура на 5-6 градусов выше нормы фиксируется и будет наблюдаться на юге европейской части России в ближайшие дни, а со вторника следующей недели значения будут опережать климатические характеристики на 3-4 градуса.
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