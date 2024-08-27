Минобороны: американские компании вывозят биоматериалы с Украины через Молдавию

Американские и молдавские компании осуществляют вывоз биоматериалов с Украины в интересах Соединенных Штатов, заявил на брифинге руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.