Один человек погиб и четверо пострадали в ходе стрельбы у ТЦ в Лос-Анджелесе

В Соединенных Штатах произошла стрельба неподалеку от одного из торговых центров Лос-Анджелеса. Соответствующую информацию в субботу, 16 декабря, опубликовало издание KTLA, сославшись на правоохранителей.
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