ВС РФ уничтожили опорный пункт и более 30 солдат ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Восток" нанес удар по опорному пункту ВСУ в момент сосредоточения там резервов, уничтожив более 30 человек личного состава и сорвав переброску подкреплений на данном участке.
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