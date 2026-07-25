НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

1 подписчик

ВС РФ уничтожили опорный пункт и более 30 солдат ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Восток" нанес удар по опорному пункту ВСУ в момент сосредоточения там резервов, уничтожив более 30 человек личного состава и сорвав переброску подкреплений на данном участке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии