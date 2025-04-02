Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ. Накануне он отметился двумя результативными передачами в регулярном чемпионате с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).
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