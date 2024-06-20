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Владимир Олейник: Украина находится на ИВЛ. Наступил технический дефолт

Владимир Олейник: Украина находится на ИВЛ. Наступил технический дефолт

Украина является добычей США, а точнее демократов и того бизнеса, который они представляют. Так, очень плотно зашли в страну такие компании, как BlackRock, и другие, кто реально скупает все земли, в частности, уже порядка 60% чернозема! Первые переговоры о реструктуризации международных облигаций Украины на сумму более 20 миллиардов долларов закончились без заключения сделки.

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