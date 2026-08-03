Британский депутат раскритиковала Францию за отказ от плана по мигрантам

Депутат Палаты общин британского парламента от оппозиционной партии Reform UK Сара Почин раскритиковала Францию за отказ от предложения перехватывать нелегальных мигрантов в проливе Ла-Манш с помощью военных кораблей.
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