Bloomberg: дипломатический скандал из‑за миграции произошел на саммите ЕС

РИАМО - 7 окт. Неформальный саммит Европейского политического сообщества в Гранаде закончился дипломатическим скандалом, который спровоцировали французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РИА Новости со ссылкой Bloomberg.
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