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Зеленский: Белоруссия должна быть в Европейском союзе

Зеленский: Белоруссия должна быть в Европейском союзе

Президент Украины считает необходимым членство Белоруссии в Евросоюзе.Владимир Зеленский прибыл на очередной саммит Евросоюза в Брюсселе в четверг, 27 июня, где подписал соглашение о безопасности с ЕС.

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Комментарии
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Sergiy Che
Белоруссия то более европейская чем его Бандеристан фашистский...))
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