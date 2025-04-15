Китай вводит визовые ограничения для чиновников США, занимающихся вопросами Тибета

Недавно администрация США объявила о введении визовых ограничений для китайских чиновников, «принимающих активное участие» в разработке и реализации политики, ограничивающей въезд иностранцев в Сизанский автономный район (Тибет), сообщает romanian.
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