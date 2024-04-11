Daily Mail: фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии» во время матча ЛЧ

Болельщики «Арсенала» избили фаната «Баварии» во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Как сообщает Daily Mail, агрессия была вызвана тем, что фанатам немецкой команды было запрещено посещать игру после того, как они бросили файер в игре с «Лацио» в 1/8 финала.