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Daily Mail: фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии» во время матча ЛЧ

Daily Mail: фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии» во время матча ЛЧ

Болельщики «Арсенала» избили фаната «Баварии» во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Как сообщает Daily Mail, агрессия была вызвана тем, что фанатам немецкой команды было запрещено посещать игру после того, как они бросили файер в игре с «Лацио» в 1/8 финала.

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