Боррель заявил, что вывоз зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен

Вывоз украинского зерна через территорию Болгарии и Румынии недостаточен. Об этом заявил 18 июля глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС, передает ТАСС.