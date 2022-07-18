Газета.ру

7 513 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • konstantin Петров
    Надо опять полицию переименовывать в милицию, и аттастацию новую проводитьВ Москве полицейс...
  • Михаил Шаповалов
    Бумеранг, такая штука -заберете чужие деньги, заберут и у вас, постреляете в чужой стране, постреляют и у вас, бросил...Минюст США просит...
  • Питер Эсклянов
    Нужно проверить двух сотрудников ОВД на предмет беззакония и насилия над задержаннойВ Москве полицейс...

Боррель заявил, что вывоз зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен

Боррель заявил, что вывоз зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен

Вывоз украинского зерна через территорию Болгарии и Румынии недостаточен. Об этом заявил 18 июля глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх