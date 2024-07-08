Следственный комитет начал проверку после вручения южноуральскому сироте заплесневевшей квартиры

Силовики проверяют южноуральских чиновников, поселивших сироту в негодной для жилья квартире. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Информационного центра при СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении жилищных прав сироты в южноуральском Троицке.