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Авто Новости

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Как за 2 миллиона купить Фольксваген с пробегом: обзор моделей с доставкой из Китая

Как за 2 миллиона купить Фольксваген с пробегом: обзор моделей с доставкой из Китая

Рынок автомобилей за последние годы изменился до неузнаваемости. Сумма, которая ещё недавно открывала путь к комфортной иномарке уровня выше среднего, сегодня едва покрывает стоимость базовых версий отечественных моделей или самых простых китайских автомобилей.

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