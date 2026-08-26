Как за 2 миллиона купить Фольксваген с пробегом: обзор моделей с доставкой из Китая

Рынок автомобилей за последние годы изменился до неузнаваемости. Сумма, которая ещё недавно открывала путь к комфортной иномарке уровня выше среднего, сегодня едва покрывает стоимость базовых версий отечественных моделей или самых простых китайских автомобилей.
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