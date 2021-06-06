Атопический дерматит у детей: симптомы, методы лечения и спасительная профилактика

Врачи отмечают — детей с атопическим дерматитом с каждым годом становится все больше и больше. Могут ли сами родители как-то повлиять на возникновение и развитие этой болезни? И как правильно обрабатывать сыпь и экземы на коже малыша при атопическом дерматите, чтобы ребенок не превратился в «коллекционера» инфекций?Смотрите также:Диатез у детей: о красных щеках, влажном климате и трудностях перевода8 фактов о пищевой аллергии у детейСыпь у ребенка: лечим кожу снаружи и изнутри .