Профессор Малинен: если бы Трамп хотел мира, он бы избавился от Зеленского

Если бы президент США Дональд Трамп действительно хотел мира, он бы избавился от Владимира Зеленского, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
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