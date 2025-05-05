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Закон, порядок, государство

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Профессор Малинен: если бы Трамп хотел мира, он бы избавился от Зеленского

Профессор Малинен: если бы Трамп хотел мира, он бы избавился от Зеленского

Если бы президент США Дональд Трамп действительно хотел мира, он бы избавился от Владимира Зеленского, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

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Комментарии
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Eduard
Согласен.Нк сложно по приезде Сели в США его арестовать и предьявить обвинения.Их с сотню ввести можно,до самозванства,оккупации власти,мошейничества и обман!
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8 час.
Eduard
Самого Трампа за обыкновенный поцелуй чуть не арестовалиа иут бандит ездии туда сюда!
Ответить
8 час.
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