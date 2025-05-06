Работнику ООО «Ямалстройсервисавто» десять месяцев не платили зарплату

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку в ООО «Ямалстройсервисавто». Установлено, что в организации работнику не выплачивалась заработная плата на протяжении 10 месяцев, в связи с чем образовалась задолженность более 600 тысяч рублей.