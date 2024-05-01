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Чем я хуже? Психолог Бабич рассказала, как правильно завидовать и не сравнивать себя с другими

Чем я хуже? Психолог Бабич рассказала, как правильно завидовать и не сравнивать себя с другими

Признайтесь, у вас бывает чувство, что вы проигрываете другим — выглядите недостаточно хорошо, не обладаете большими талантами, многого не знаете, дети не такие умные, да и зарабатываете меньше, чем другие? Иногда через сравнение себя с другими мы умудряемся своими руками так обрушить собственную самооценку, что этому позавидуют даже самые коварные недруги.

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