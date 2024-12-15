НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Кукурелью удалили после окончания матча с «Брентфордом»: он толкнул Шаде в спину и получил 2-ю желтую. Первую карточку защитник «Челси» получил на 95-й

«Челси» победил в матче АПЛ со счетом 2:1. Испанский защитник «синих» забил первый гол в игре. На 95-й минуте Кукурелья получил желтую карточку за фол на Фабиу Карвалью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх