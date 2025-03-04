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В Китае женщина отомстила бывшему возлюбленному, отравив его трусы

В Китае женщина отомстила бывшему возлюбленному, отравив его трусы

Жительница Китая отравила своего возлюбленного ядовитым веществом за отказ на ней жениться.В Китае женщина решила расправиться со своим возлюбленным Чжоу за то, что мужчина отказался на ней жениться, сообщает китайская газета South China Morning Post.

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