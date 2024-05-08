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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе после вылета «ПСЖ» из ЛЧ: «Я должен забивать и решать. Когда получается, я получаю всю славу. Когда нет, я должен получать критику»

«ПСЖ» дважды проиграл «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала, не забив. – Как вы считаете, вы лично достаточно проявили себя в этом противостоянии? – Я старался помочь команде, как мог.

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