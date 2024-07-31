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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бутько о том, может ли Овечкин поспорить с Гретцки за звание величайшего хоккеиста: «Да. Александра точно можно назвать одним из самых великих спортсменов поколения»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) – Может ли Овечкин поспорить с Гретцки за звание величайшего хоккеиста? – Да, думаю, да.

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