Бутько о том, может ли Овечкин поспорить с Гретцки за звание величайшего хоккеиста: «Да. Александра точно можно назвать одним из самых великих спортсменов поколения»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) – Может ли Овечкин поспорить с Гретцки за звание величайшего хоккеиста? – Да, думаю, да.