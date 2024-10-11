Пезешкиан и Путин договорились ускорить реализацию проектов в нефтегазовой сфере

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что в Ашхабаде на встрече с российским лидером Владимиром Путиным договорился придать совместным проектам в энергетической и нефтегазовой сферах дополнительный стимул.
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