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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Алла Пугачева убирала всех, кто стоял между ней и будущем мужем

Певица Алла Пугачева давно положила глаз на молодого юмориста. Жизнь мужа Аллы Пугачевой могла сложиться совсем иначе, если он, как и планировал, женился на ведущей шоу «Утро России» на канале «Россия-1» Анастасии Чернобровиной.

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