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Калужские новости

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В Калужской области благоустроили площадку всего за 24,8 тысячи рублей

В Калужской области благоустроили площадку всего за 24,8 тысячи рублей

В Обнинске завершился первый этап благоустройства площадки на улице Энгельса. Как сообщает министерство строительства и ЖКХ по Калужской области, на работы было выделено 24 808 рублейВ Обнинске завершился первый этап благоустройства площадки на улице Энгельса.

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