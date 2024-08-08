В Калужской области благоустроили площадку всего за 24,8 тысячи рублей

В Обнинске завершился первый этап благоустройства площадки на улице Энгельса. Как сообщает министерство строительства и ЖКХ по Калужской области, на работы было выделено 24 808 рублейВ Обнинске завершился первый этап благоустройства площадки на улице Энгельса.
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