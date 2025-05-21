Хейли Бибер впервые поделилась ужасающими подробностями родов своего первенца

Жена певца пообещала, что не ограничится одним ребенком. Хейли Бибер на Met Gala LEGION-MEDIAХейли Биберпроизвела на свет своего первенца — сына Джека — уже почти 9 месяцев назад, но до сих пор она ни разу не позволяла себе рассказать хоть что-то о том, как прошло знаменательное событие, изменившее ее жизнь.