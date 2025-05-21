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Хейли Бибер впервые поделилась ужасающими подробностями родов своего первенца

Хейли Бибер впервые поделилась ужасающими подробностями родов своего первенца

Жена певца пообещала, что не ограничится одним ребенком. Хейли Бибер на Met Gala LEGION-MEDIAХейли Биберпроизвела на свет своего первенца  — сына Джека — уже почти 9 месяцев назад, но до сих пор она ни разу не позволяла себе рассказать хоть что-то о том, как прошло знаменательное событие, изменившее ее жизнь.

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