JAXA будет сотрудничать с частниками для оценки стихийных бедствий

Японское космическое агентство (JAXA) планирует сотрудничать с частными фирмами, чтобы дать возможность различным спутникам проводить экстренные наблюдения во время стихийных бедствий, сообщает 4 января деловое агентство Kyodo News.
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