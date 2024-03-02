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Семь штурмовиков ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ под Угледаром

Семь военных штурмового отряда 394-го полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" смогли захватить крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал в беседе с ТАСС командир штурмового отряда с позывным Саваль.

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