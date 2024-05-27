Samsung следит за клиентами. Персональные данные меняют на запчасти

Samsung требует от ремонтных мастерских личные данные клиентов в обмен на оригинальные запчастиУтечка договора с сервисными центрами Samsung раскрыла жесткие условия работы с компанией: согласно этому документу, Samsung требует от независимых ремонтных мастерских предоставлять личные данные клиентов в обмен на возможность покупки оригинальных запчастей для ремонта.