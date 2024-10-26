Трамп обвинил Харрис в проведении вечеринки на фоне удара Израиля по Ирану

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою соперницу Камалу Харрис в "проведении вечеринки", имея в виду ее предвыборное мероприятие с певицей Бейонсе, на фоне удара Израиля по Ирану.
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