Врач-кардиолог назвал симптомы опасной генетической болезни сердца Ирэн ОрлонскаяМногие пациенты, страдающие от этого редкого генетического расстройства, часто не подозревают о наличии серьезной сердечной патологии, так как у них отсутствуют типичные кардиологические симптомы.
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