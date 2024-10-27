Врач-кардиолог назвал симптомы опасной генетической болезни сердца Ирэн ОрлонскаяМногие пациенты, страдающие от этого редкого генетического расстройства, часто не подозревают о наличии серьезной сердечной патологии, так как у них отсутствуют типичные кардиологические симптомы.