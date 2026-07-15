Приговор в Париже: Макрон и Мерц подставили Зеленского

В Париже прошла встреча «коалиции желающих» с Владимиром Зеленским. Лидеры европейских стран договорились о создании общей европейской программы противоракетной обороны, проведении учений у границ Украины, а также о поставках ракет ПВО и передаче Киеву лицензии на производство французских ракет SCALP.
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