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Аргументы и Факты

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Приговор в Париже: Макрон и Мерц подставили Зеленского

Приговор в Париже: Макрон и Мерц подставили Зеленского

В Париже прошла встреча «коалиции желающих» с Владимиром Зеленским. Лидеры европейских стран договорились о создании общей европейской программы противоракетной обороны, проведении учений у границ Украины, а также о поставках ракет ПВО и передаче Киеву лицензии на производство французских ракет SCALP.

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