"Вносила праздник": преподаватель Заворотнюк рассказал о ее работе в театре

Скончавшаяся на 54-м году жизни актриса Анастасия Заворотнюк была хорошей театральной актрисой, обладающей волей к овладеванию трудным, рассказал в беседе с РЕН ТВ советский и российский актер театра и кино, профессор Авангард Леонтьев, который был преподавателем в школе-студии МХАТ.