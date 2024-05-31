"Вносила праздник": преподаватель Заворотнюк рассказал о ее работе в театре

Скончавшаяся на 54-м году жизни актриса Анастасия Заворотнюк была хорошей театральной актрисой, обладающей волей к овладеванию трудным, рассказал в беседе с РЕН ТВ советский и российский актер театра и кино, профессор Авангард Леонтьев, который был преподавателем в школе-студии МХАТ.
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