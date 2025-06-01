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Британия становится на предвоенные рельсы и готова применить тактическое ядерное оружие

Британия становится на предвоенные рельсы и готова применить тактическое ядерное оружие

The Times утверждает, что Британия намерена приобрести для своей армии истребители, способные нести ядерные бомбы и стрелять тактическим ядерным оружием, в рамках масштабного расширения сил сдерживания, призванного противостоять якобы растущей угрозе со стороны России.

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