RT: боевики “Айдара”* штурмовали позиции ВСУ, спутав их с русскими

Открыли огонь по своим – Шустрый рассказал, как украинские военные перепутали позиции.Украинские военные из батальона “Айдар”* во время штурма их позиций русскими перепутали подразделения и открыли огонь по своим.
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