Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Кожевников о попытке бросить курить: «Однажды встал на весы и ужаснулся – 140 кг! Худел – бесполезно, только здоровье гробил. Как снова закурил, вес пришел в норму»

– Когда-то вы курили по три пачки в день. В 2009-м бросили. С той поры – ни одной затяжки? – Держался я долго, пять с половиной лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх