– Когда-то вы курили по три пачки в день. В 2009-м бросили. С той поры – ни одной затяжки? – Держался я долго, пять с половиной лет.
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