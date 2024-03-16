Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллион призов"

Известия/ПАВЕЛ ВОЛКОВ В Москве закончился первый из трех розыгрышей в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов", в котором приняли участие проголосовавшие 15 марта на выборах президента России онлайн или с использованием терминалов, сообщили на сайте mos.