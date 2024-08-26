Летний проект "Гостиная в саду мечтателей" завершится джазовым концертом и другими мероприятиями на охраняемых территориях

Летние культурные мероприятия в заповедных зонах подходят к концу. Летний проект "Гостиная в саду мечтателей" завершается с 29 по 31 августа джазовым концертом, книжным клубом и проектом для любителей кино и литературы "Фильмография".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии