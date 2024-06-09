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Бизнесмен Рамасвами: США хотят организовать смену режима в России

Бизнесмен Рамасвами: США хотят организовать смену режима в России

Соединенные Штаты хотят организовать смену режима в Российской Федерации. Соответствующую точку зрения выразил американский предприниматель Вивек Рамасвами, который ранее участвовал в гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

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Комментарии
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Eduard
Это у вас режимы,у нас нормальная,не клоунская власть!
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12 час.
Eduard
А вы вообще мигрантское отродье живущее на украденой земле!
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12 час.

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