Соединенные Штаты хотят организовать смену режима в Российской Федерации. Соответствующую точку зрения выразил американский предприниматель Вивек Рамасвами, который ранее участвовал в гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.
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