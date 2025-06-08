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hh.ru: каждый третий работник в России испытывает синдром самозванца

hh.ru: каждый третий работник в России испытывает синдром самозванца

Новое исследование социальной сети для нетворкинга «Сетка» и платформы hh.ru показало, что каждый третий сотрудник российских компаний сомневается в своих профессиональных навыках, а почти половина опрошенных считает свои карьерные достижения скорее результатом везения, чем собственных усилий.

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