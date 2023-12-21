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«С толстой сумкой на ремне», и… с протянутой рукой

«С толстой сумкой на ремне», и… с протянутой рукой

Сегодня почта уже не та. За ее новшествами порой и не угонишься. Однако. Юрий Алексеев    Как и другие виды услуг, почта всё больше растворяется в цифровых технологиях и непривычных для обывателя бизнес-решениях.

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Комментарии
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Татьяна Пономарева
Сейчас почта в Москве работает хуже некуда. Никогда такого безобразия не было.
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6 час.
Игорь Михайлович
да вся эта оптимизация заключается в простом сокращении персонала. и это не только на почте. в том же ростелекоме ежегодно проходят такие &quot;оптимизации&quot;. в результате, люди просто вышвыриваются на помойку, и в основном, это в сельской местности, где работу днём с огнём не найти. и всё это на фоне выступлений президента, когда он говорит о поддержке села.. )))
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4 час.
Валерий Ворожищев
Почта должна быть только государственной. Зарплата по штатному расписанию - оклад и разумная премия за выполнение своих обязанностей.  Никакой торговли макаронами, консервами и прочим. Там должны быть IT технологии, а не рынок.
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1 час.

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