«С толстой сумкой на ремне», и… с протянутой рукой

Игорь Михайлович

да вся эта оптимизация заключается в простом сокращении персонала. и это не только на почте. в том же ростелекоме ежегодно проходят такие "оптимизации". в результате, люди просто вышвыриваются на помойку, и в основном, это в сельской местности, где работу днём с огнём не найти. и всё это на фоне выступлений президента, когда он говорит о поддержке села.. )))