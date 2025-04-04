Срочно! Самая мощная атака за последнее время: Москва! Липецкая область – люди выбегали из машин – есть погибшие

На месте обнаружения обломков дрона в настоящее время работают сотрудники оперативных служб. Как сообщают свидетели, проживающие в Филимонковском, Вороновском и Первомайском поселениях на территории Новой Москвы, они слышали звук, похожий на взрыв.
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