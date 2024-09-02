НАТО ПУБЛИЧНО ОДОБРИЛО ВТОРЖЕНИЕ В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ

«Российские солдаты, танки и базы являются законными целями в соответствии с международным правом. И согласно международному праву, это право не прекращается на границе [с Россией]», — заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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