БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Миллер
    Госкурятник ко-ко-ко-ко.....На окорочкаМИГРАНТЫ ОТНИМАЮТ...
  • Владимир Николов
    В стране бардак!МИГРАНТЫ ОТНИМАЮТ...
  • Misha Glusch
    и зачем словении называться словенией? пусть называется вытиранией...Бронетранспортёры...

НАТО ПУБЛИЧНО ОДОБРИЛО ВТОРЖЕНИЕ В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ

НАТО ПУБЛИЧНО ОДОБРИЛО ВТОРЖЕНИЕ В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ

«Российские солдаты, танки и базы являются законными целями в соответствии с международным правом. И согласно международному праву, это право не прекращается на границе [с Россией]», — заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх