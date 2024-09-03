Паруса и птицы: во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум

Форум продлится с 3 по 6 сентября. Вторник — так называемый нулевой день мероприятия, когда участники и гости ВЭФ только собираются, утром гостям показывали парад парусов Восточный экономический форум начался во Владивостоке.
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