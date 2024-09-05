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Русский Днепропетровск

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Снайперское сражение под Торецком. Натовские «добровольцы» задвухсотились на дуэли с нашими спецами

Александр Ситников 4 сентября 2024 г., 18:00   Ситуация для ВСУ резко ухудшилась с начала боев за террикон шахты «Новая», стало понятно, почему враг потерял Дружбу Информационная помойка незалежной дружно жалуется на прилет по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве и хвалится «перемогами» в Курской области.

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