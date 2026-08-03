Кот спит рядом с автоматической кормушкой

Кот начал спать рядом с автоматической кормушкой, чтобы не пропустить приём пищи. Как только механизм кормушки срабатывает и в миску начинает сыпаться сухой корм, пушистый сразу же просыпается и приступает к трапезе.
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