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Кот спит рядом с автоматической кормушкой

Кот спит рядом с автоматической кормушкой

Кот начал спать рядом с автоматической кормушкой, чтобы не пропустить приём пищи. Как только механизм кормушки срабатывает и в миску начинает сыпаться сухой корм, пушистый сразу же просыпается и приступает к трапезе.

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