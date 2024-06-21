Дума может рассмотреть проект индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня

Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам на пленарном заседании 25 июня, следует из проекта решения Совета Думы, опубликованного в думской электронной базе.
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