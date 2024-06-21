Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Максименко
    Государственность Украины его меньше всего интересует государство Израиль ему достаточно. Жаль что это плохо понимает...Мурадов: Зеленски...
  • Марина
    ❤🙏❤🙏❤🙏❤Минобороны: три Б...
  • Владимир Алтайцев
    Почему  автор не сказал - кто командовал  Западным  фронтом  до Ерёменко?  А  был это Павлов, предатель, на  совести ...Минобороны рассек...

Дума может рассмотреть проект индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня

Дума может рассмотреть проект индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня

Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам на пленарном заседании 25 июня, следует из проекта решения Совета Думы, опубликованного в думской электронной базе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх